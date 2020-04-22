Политолог предположил, что коронавирус разрушит Евросоюз
Отношения между странам сильно изменились на фоне коронавируса, а Евросоюзу грозит распад. Так считает независимый политический аналитик Александр Асафов. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».
По его словам, страны-участники решили «уйти в суверенную изоляцию и наблюдать, как погибает их сосед, при этом не помогая, а только делая выводы». Асафов полагает, что Евросоюзу стоит скорректировать внутренние договоренности, либо он распадется.