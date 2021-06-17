Политолог предположил 2 варианта развития отношений России и Америки

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов считает, что развитие отношений между США и Россией может иметь два разных варианта после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

В первом случае после их встречи могут быть созданы рабочие группы, которые займутся налаживанием диалога. Тогда взаимоотношения стран начнут меняться.

Если же ничего не произойдет, то это будет означать, что встреча прошла впустую, рассказал эксперт.

«Даже по первым двум месяцам можно будет понять серьезные все эти заявления, которые сделали два лидера или они будут потоплены в бюрократической возне двух сторон», — заключил Гарбузов.