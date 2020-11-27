Политолог предложил Зеленскому уйти в отставку

По его словам, страна вплотную приблизилась к дефолту. Также Погребинский считает, что виноват в этом Зеленский, который не справляется с управлением страной.

«Лучший подарок, который вы можете сделать, приветствуя людей с Новым годом, закончить словами: „Желаю всем здоровья, я устал, и я ухожу“», — заявил политолог.