Политолог предложил Зеленскому уйти в отставку
Политолог Михаил Погребинский выразил мнение, что украинцев порадовал бы уход в отставку президента Незалежной Владимира Зеленского в новогоднюю ночь. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на украинский Youtube-канал.
По его словам, страна вплотную приблизилась к дефолту. Также Погребинский считает, что виноват в этом Зеленский, который не справляется с управлением страной.
«Лучший подарок, который вы можете сделать, приветствуя людей с Новым годом, закончить словами: „Желаю всем здоровья, я устал, и я ухожу“», — заявил политолог.