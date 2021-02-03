Политолог посоветовал властям Украины укрепить страну вместо легализации оружия

СМИ сообщили, что Верховная рада планирует принять закон об оружии. Во вторник, 2 февраля, под зданием Рады в Киеве прошел митинг партии «Демократичної сокири» за легализацию на Украине огнестрельного оружия. При этом многие граждане выступают против такого нововведения. Так, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала Zik заявил, что считает эти планы неразумными.

«Вы хотите, чтобы наша страна превратилась в кашу, в которой будут одни трупы? Мы не готовы к подобным радикальным действиям, которые могут изменить систему внутренних процессов в нашей стране», — подчеркнул он.

Безпалько заметил, что легализация оружия возможна лишь в мощной стране с сильной правоохранительной системой. Вместе с тем он отметил, что при ослаблении государства встает вопрос о личной безопасности каждого жителя. Людям нужно как-то защищаться от преступников или силовиков.

Специалист заключил, что лучшим решением Украины в нынешней ситуации было бы укрепить государство и заняться правоохранительными органами.