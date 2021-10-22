Политолог посоветовал украинской службе СНБО лечиться из-за переименования ВОВ

Политолог Армен Гаспарян высказался по поводу решения Киева об изменении термина «Великая Отечественная война» на «советско-немецкую» или Вторую мировую войну. По словам эксперта, Украина хочет откреститься от своей же истории. Об этом написал «ПолитЭксперт».

Главной причиной действующих изменений Украина названа «оккупацию Крыма и части Донбасса». Гаспарян не понимает, как эти события связаны друг с другом.

«Какая взаимосвязь одного с другим? Между этими событиями сколько лет прошло? Я не знаю, чем они руководствуются, помимо того, что они форменные или феноменальные идиоты. С таким же успехом можно было бы сказать, что они недовольны итогом разгрома тевтонских рыцарей Александром Невским. Это тоже, наверное, имеет какое-то отношение к Крыму и к Донбассу. СНБО — это сборище людей, живущих в другой реальности, и заниматься этим должны врачи-психиатры. Я давно уже избавился от попыток понять логику всего происходящего конкретно в этой структуре. Это безнадежно», — заявил политолог.

Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал термин «Великая Отечественная война» фейком, внеся его в специальный список названий.