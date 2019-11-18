Политолог посчитал передачу украинских кораблей подготовкой к «нормандскому формату»

Россия никогда не отрицала, что вернет Украине суда — МИД РФ Подробнее

По мнению Сергея Маркова, так Зеленский хочет улучшить ситуацию и «подать позитивные сигналы». Он также добавил, что России не нужна чужая собственность, в том числе и украинские корабли.

«Мы задерживаем людей, которые нарушили российскую границу, чтобы в будущем никто эту границу не нарушал. Это не Россия передает, это, наконец, Киев сподобился забрать свои корабли. Они в очень плохом состоянии и качестве, поскольку Киев с самого начала предполагал, что они могут быть испорчены. Это была провокация с самого начала. Они большой ценности не представляют. Россия много раз заявляла им: „Заберите, наконец, свои корабли“», — отметил Сергей Марков.

Ранее МИД России подчеркнул, что российская сторона никогда не отрицала, что вернет Украине задержанные в 2018 году в Керченском проливе украинские военные корабли.