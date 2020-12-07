Политолог посчитал нелепым недовольство Помпео итогами парламентских выборов в Венесуэле
Политолог Валерий Коровин обсудил с «Политикой сегодня» слова госсекретаря США Майка Помпео о прошедших в Венесуэле парламентских выборах. Американский дипломат назвал их «мошенничеством», а режим действующего главы государства Николаса Мадуро — нелегитимным.
«После того, что случилось в Америке на последних выборах президента, заявлять такое со стороны Помпео просто смешно. Победу Байдена обеспечили „мертвые души“ и фальсификации. США, как „очаг демократии“, потеряли свой статус. Говорить о нарушениях, нарушив все на свете, неправильно, это просто нелепица», — заметил специалист.
По его словам, ни Вашингтон, ни его европейских союзников не устраивает никакой вариант, кроме Хуана Гуайдо, который, по мнению Коровина, выбрал удобную тактику, отказавшись от участия в выборах.
«В противном случае его результаты были бы катастрофические, на его политической карьере можно было бы ставить точку», — добавил собеседник издания.