Политолог посчитал нелепым недовольство Помпео итогами парламентских выборов в Венесуэле

«После того, что случилось в Америке на последних выборах президента, заявлять такое со стороны Помпео просто смешно. Победу Байдена обеспечили „мертвые души“ и фальсификации. США, как „очаг демократии“, потеряли свой статус. Говорить о нарушениях, нарушив все на свете, неправильно, это просто нелепица», — заметил специалист.

По его словам, ни Вашингтон, ни его европейских союзников не устраивает никакой вариант, кроме Хуана Гуайдо, который, по мнению Коровина, выбрал удобную тактику, отказавшись от участия в выборах.

«В противном случае его результаты были бы катастрофические, на его политической карьере можно было бы ставить точку», — добавил собеседник издания.