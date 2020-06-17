Политолог: полет Ту-95МС оказал психологическое давление на США
Тренировочный полет четырех бомбардировщиков Ту-95МС в районе Чукотки и Охотского моря оказали психологическое давление на Америку. Так считает политолог Андрей Иванов. Об этом сообщило РИА ФАН.
По его словам, «сейчас это давление российская сторона очень умело оказала на США», а также «такие полеты позволяют лучше узнать собственные возможности и одновременно „прощупать“ мастерство и технические возможности другой стороны».
Иванов считает, что «США что-то решили тщательно скрыть», «и получается, что обычный тренировочный полет российских машин над нейтральной территорией становится полноценной разведкой чужих возможностей и навыков».