Политолог пояснил, почему СССР не удержал бы НАТО от расширения

«Конечно, наличие письменного договора сделало бы расширение более сложной задачей, потому что при любом обращении к СССР или России можно было бы обратить внимание той стороны на невыполнение задач. Сегодня, по большому счету, они могут сказать, мол, вам обещал Джеймс Бейкер, тогдашний госсекретарь США — вот к нему и обращайтесь», — пояснил Журавлев.

Однако, по мнению эксперта, «в конечном счете, этот военный альянс настроен на расширение», поэтому вопреки всем договоренностям он попытался бы расширяться.

«Просто ему было бы чуть тяжелее. Поэтому ошибка, конечно, есть, но сути процесса она, к сожалению, не меняет», — резюмировал политолог.

Ранее в бундестаге отметили, что СССР при Михаиле Горбачеве допустил ошибку, не взяв с НАТО письменных обещаний не расширяться дальше Германии.