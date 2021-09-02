Политолог похвалил управленческие навыки нового президента Эстонии

Новый президент Эстонии Алар Карис, одержавший победу на последних выборах, открыт к диалогу с Россией. Это качество отличает политика от предыдущих управленцев. Таким мнением поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко, передала «Политика сегодня».

Новоизбранный президент заявил, что не планирует лишать финансирования русскоязычные школы и детские сады. Ранее правительство Эстонии предложило прекратить выделять бюджет таким школам к 2035-му году. Карис заявил, что это решение «попахивает дискриминацией».

«Будет интересно понять, насколько он готов практически воплощать свои соображения. Но в данный момент важно, что он хочет общаться. И второй момент, что он не занимает заблаговременно позицию отторжения, то есть он готов выслушивать другие мнения», — заявил Оленченко.

По его словам, политик является «мыслящим» человеком, который способен к творческому мышлению. Он отметил, что Карис сможет стать солидным и достойным руководителем, судя по тому, как он держался во время предвыборной гонки. Однако специалист заявил, что пока предсказать наверняка сложно, так как он появился на политическом поприще не так давно.