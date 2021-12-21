Политолог Погребинский объяснил, почему обвинения в госизмене Порошенко не станут для него проблемой

Украинский политолог, генеральный директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал сообщение о том, что экс-президент страны Петр Порошенко после подозрений в госизмене улетел в Стамбул, написало РИА «Новости».

По словам политолога, обвинения в госизмене не говорят о том, что политику и олигарху грозят серьезные неприятности.

«Учитывая, что он сбежал из страны, я думаю, что он не получил гарантий от американского посольства, что его Зеленский сажать в тюрьму не будет. Он и дальше будет искать американской защиты, и если получит гарантии, то вернется. А если вернется, то может быть история как с Медведчуком: посадят под домашний арест, и он оттуда будет работать», — процитировала «Политика сегодня» слова Погребинского.

Политолог не увидел в этом вопросе жесткого завершения дел, возбужденных против Порошенко.

Ранее стало известно, что сотрудники Государственного бюро расследований Украины пытались вручить Петру Порошенко повестку, однако тот покинул страну. Бывшего президента вызвали на допрос, назначенный на 23 декабря.