Политолог Почта высказался о программе США по защите прав человека на Украине

США планируют выделить 400 тысяч долларов на программу по защите прав человека на Украине. Об этом RT поговорил с профессором кафедры сравнительной политологии РУДН Юрием Почтой.

Политолог заявил, что это стандартная процедура для стран, с которыми начинают сотрудничать США.

«С Украиной очень плотно работают самые различные западные структуры. На самом деле продолжается освоение Украины Западом. Это часть такого широкого плана по тому, чтобы не дать, как им кажется, возродить Советский Союз», — считает Юрий Почта.