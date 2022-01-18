Политолог Почта поддержал версию Володина о желании НАТО «оккупировать» Украину

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что НАТО стремится оккупировать Украину. В поддержку его заявления высказался профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта. Об этом сообщил RT.

Специалист подчеркнул, что подобная политика ведется еще со времен правления на Украине Петра Порошенко. При этом он обратил внимание на тот факт, что члены НАТО оказывают стране всестороннюю моральную и дипломатическую поддержку.

«В определенной степени с этим заявлением можно согласиться. Здесь двустороннее движение. С одной стороны, у НАТО есть большой интерес превратить Украину в такой плацдарм в процессе расширения НАТО на восток. А с другой стороны, на самой Украине нынешняя элита мечтает и видит процесс сближения с НАТО как самый желанный», — отметил специалист.