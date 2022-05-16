Политолог Плевако рассказала об отношении шведского общества к вступлению страны в НАТО

Правящая в Швеции Социал-демократическая партия приняла решение подать заявку о вступлении в НАТО. Однако единого мнения по поводу этого шага нет ни в правительстве Швеции, ни в обществе, рассказала в эфире радио Sputnik руководитель Центра Северных стран Института Европы РАН Наталья Плевако.

Она пояснила, что даже внутри самой правящей партии есть раскол — например, Женский социал-демократический союз и Молодежный союз против вступления в НАТО. Не принимают этот шаг и многие граждане Швеции.

«Страна теряет свою, скажем так, независимость — хотя зависимость от НАТО и раньше была, но статус был иным… Фактически это потеря шведского менталитета, который сложился за 200 лет. И в ХХ веке Швеция не воспринималась как малая страна часто именно благодаря тому, что она проводила такую политику — была независимым арбитром, к которому можно обратиться. Сейчас она это теряет», — сказала Плевако.