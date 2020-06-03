Политолог: питьевой воды в Крыму хватит на всех
Политолог из Крыма Александр Форманчук прокомментировал заявления экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что нельзя возобновлять поставку воды на полуостров. Об этом сообщило ИА Nation News.
По словам Форманчука, в стране «очень боятся национал-радикалов, которые угрожают в случае возобновления подачи воды в Крым смести Зеленского с поста президента».
«Питьевой воды у нас хватит не только для крымчан, но и для наших гостей, которые, мы надеемся, приедут к нам этим летом, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом», — заключил политолог.