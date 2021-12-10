Политолог Пискорский предположил, как Лукашенко будет решать миграционный кризис

Политолог Матеуш Пискорский поделился мнением, как президент Белоруссии Александр Лукашенко будет решать вопрос с мигрантами, которые остались на территории страны.

По данным сайта «Утро.ру», Пискорский считает, что Лукашенко возьмет пример с президента Турции Реджепа Эрдогана, чтобы решить этот вопрос. Он предположил, что Лукашенко может начать строить лагеря для мигрантов, в которых создаст нормальные условия проживания.

Пискорский также полагает, что президент Белоруссии надеется на смягчение санкций со стороны Европы или на компенсации за решение этой проблемы.