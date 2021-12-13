Политолог Пискорский объяснил, почему ФРГ не пойдет на поводу у Польши в ситуации с «СП-2»

Польский политолог Матеуш Пискорский в разговоре с ИА Nation News рассказал, почему Германия не выступит против газопровода «Северный поток — 2». Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что польские власти рассчитывают остановить запуск газопровода.

По словам Моравецкого, российский газопровод дает РФ больше рычагов давления на Украину и Евросоюз.

Однако Германия не пойдет против газопровода, поскольку это выгодный для нее проект, считает Пискорский.

«Я не думаю, что Польша может хоть как-то препятствовать определенным согласованным решениям внутри Правительства Германии, которое несмотря на сопротивление „зеленых“, пришло к выводу, что нет иного варианта развития немецкой экономики, кроме как возможность приобретения дополнительных объемов российского газа. Поэтому, я думаю, что заявление Моравецкого не может как-то повлиять на решения, которые уже по сути приняты», — сказал политолог.