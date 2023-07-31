Мир 31 июля 2023, 14:31 Политолог Петр Мамрадзе заявил, что протест у лайнера с российскими гражданами в Батуми связан с Саакашвили

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Глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в разговоре с ИА НСН высказал мнение, что протесты в порту Батуми против прибытия круизного лайнера с россиянами являются планом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

По его словам, сторонники Саакашвили используют любой повод, чтобы устроить провокацию. Они имеют на такой случай хорошее финансирование.

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Ранее стало известно, что полиция Грузии задержала несколько человек, которые протестовали у порта Батуми против прибытия круизного лайнера с российскими туристами.