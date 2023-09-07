Мир 07 сентября 2023, 15:17 Политолог Перлин заявил, что страны Запада в G20 пытаются заигрывать с Африкой

Читать 360tv в

Политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин назвал заигрыванием тот факт, что G20 предложил Африканскому союзу статус постоянного члена. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По его словам, таким образом Запад спешно пытается ответить на расширение БРИКС, не смирившись с ролью второй скрипки. Однако на деле G20 нечего предложить Африке.

Реклама

«Ведь уже сейчас очевидно, что из африканских государств выдворяется иностранное присутствие, в частности французские войска», — отметил Дмитрий Перлин.

Он добавил, что африканские страны уже сделали выбор и укрепляют сотрудничество с Россией и Китаем.

Авторы: