Мир 12 июля 2023, 13:52 Политолог Перенджиев заявил, что из-за вступления Швеции в НАТО начнется борьба за ресурсы Арктики

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Вступление Швеции в НАТО положит начало новому витку борьбы за ресурсы арктики между Россией и членами североатлантического альянса. Об этом News.ru рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова и член Ассоциации военных политологов Александр Перенджиев.

По его словам, вполне вероятно, что теперь Россия займется укреплением своих военных рубежей в Арктике.

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«Членство Швеции в Альянсе означает, что Альянс открыто переходит к широкой полномасштабной борьбе с Россией за арктические ресурсы», — заявил политолог.

Напомним, заявка Швеции на вступление в НАТО долгое время не принималась из-за проблем с Турцией. Ее согласия не хватало для единогласного решения. Но Швеция и Турция смогли договориться по вопросам санкций и курдских сепаратистов, и вето было отозвано.

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