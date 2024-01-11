Мир 11 января 2024, 15:35 Политолог Перенджиев заявил, что фермерские протесты в Германии скажутся на экономике ЕС

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Протесты фермеров, котрые сейчас охватили почти всю Геманию, будут иметь серьезные негативные последствия для всей экономики Евросоюза. Таким мнением поделился с сайтом телеканала «Звезда» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Он отметил, что экономика обеспечивается во многом за счет железнодорожного и автомобильного сообщения, которое является своего рода ее кровеносной системой. И то, что фермеры на протяжении нескольких дней блокируют дороги, не сможет не сказаться на финансовых процессах всего ЕС.

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«Это не просто ущерб, а откат назад. Это ударит по всему ЕС и по всем элементам помощи Киеву, которую осуществляет Запад. Я полагаю, что на Украине скоро начнется вой от событий в Германии», — заявил эксперт.

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