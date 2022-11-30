Мир 30 ноября 2022, 15:09 Политолог Перенджиев: создание Ираном ядерного оружия угрожает мировой безопасности

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Военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с Lenta.ru оценил возможности создания Ираном ядерного оружия.

По словам эксперта, если это произойдет, то может возникнуть угроза мировой безопасности.

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«На данный момент о том, что страна приблизилась к созданию такого вида оружия, неизвестно, но у нее есть для этого все технические возможности», — сообщил Перенджиев.

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Создание Ираном ядерного оружия также обострит конфликт с Израилем.

«Для Ирана очень показателен и положителен пример Северной Кореи: заявляя о наличии у себя ядерного оружия, страна показывает, что трогать ее никому нельзя», — добавил политолог.

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