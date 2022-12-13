13 декабря 2022, 13:35
Политолог Перенджиев рассказал, зачем Запад разжигает конфликт в Косове
Политолог Перенджиев заявил, что пытается подчинить Сербию с помощью конфликта в Косове
Евросоюз намеренно разжигает конфликт в Косово для того, чтобы заставить Сербию присоединиться к санкциям против России. Таким мнением поделился доцент кафедры политанализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, сообщил телеканал «Звезда».
Специалист пояснил, что на данный момент Сербия находится в довольно затруднительном положении. Она не способна ответить Косово на провокации. При этом, по словам эксперта, Запад закрывает глаза на действия республики.
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«ЕС и коллективный Запад делают все необходимое, чтобы заставить Сербию склонить голову», — отметил Перенджиев.
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