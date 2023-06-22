Мир 22 июня 2023, 15:44 Политолог Перенджиев прокомментировал заявление депутата Сейма Литвы о подготовке госслужащих к мобилизации Политолог Перенджиев: разговоры о подготовке госслужащих относятся к зарабатыванию

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Военный политолог Александр Перенджиев в разговоре с «Народными новостями» оценил заявление депутата Сейма Литвы Лауринаса Касчюнаса о том, что необходимо начинать готовить госслужащих к мобилизации.

Политолог считает, что таким образом литовские власти решили заработать на дополнительном финансировании.

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«Когда говорят о военной подготовке чиновников, это относится к зарабатыванию на военных действиях. Это немного другое», — добавил эксперт.

Ранее Лауринас Касчюнас зарегистрировал поправку к закону Литвы о государственной службе чиновников. В поправке говорится, что все государственные работники должны пройти программу мобилизации и учебную программу.