22 июня 2023, 15:44
Политолог Перенджиев прокомментировал заявление депутата Сейма Литвы о подготовке госслужащих к мобилизации
Политолог Перенджиев: разговоры о подготовке госслужащих относятся к зарабатыванию
Военный политолог Александр Перенджиев в разговоре с «Народными новостями» оценил заявление депутата Сейма Литвы Лауринаса Касчюнаса о том, что необходимо начинать готовить госслужащих к мобилизации.
Политолог считает, что таким образом литовские власти решили заработать на дополнительном финансировании.
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«Когда говорят о военной подготовке чиновников, это относится к зарабатыванию на военных действиях. Это немного другое», — добавил эксперт.
Ранее Лауринас Касчюнас зарегистрировал поправку к закону Литвы о государственной службе чиновников. В поправке говорится, что все государственные работники должны пройти программу мобилизации и учебную программу.
Литва
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