Политолог Перенджиев: поставляемое Западом Украине оружие расползлось по Европе | 360°

Мир 12 октября 2022, 17:26 Поделиться Telegram

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Viber Политолог Перенджиев: поставляемое Западом Украине оружие расползлось по Европе

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Запад поставил Украине очень много оружия за последние месяцы, и это обернется против стран Европы, поскольку может вызвать всплеск терроризма. Об этом Общественной службе новостей рассказал политолог, военный эксперт Александр Перенджиев.

Перенджиев отметил, что из-за кризиса в Европе западные поставки оружия уже сократились, а вскоре могут прекратиться совсем, поскольку странам Европы придется сконцентрировать внимание на внутренних проблемах.

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«Запад зачастую думает, что главный враг для них — это Россия. Но он может не учесть реальную опасность, исходящую от экстремистов, которые давно наполнили Европу. Там много спящих ячеек», — сказал политолог.

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По его словам, многое поставляемое якобы Украине оружие на самом деле «расползлось по Европе», и представители экстремистских и террористических сил зимой могут воспользоваться начавшимся кризисом.

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