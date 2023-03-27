Мир 27 марта 2023, 16:09 Политолог Перенджиев оценил возобновление контактов между Россией и США на тему ДСНВ

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Военный политолог Александр Перенджиев в разговоре с радиостанцией Sputnik сообщил, что считает невозможным возобновление контактов на тему Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с тем, кто ведет против России агрессивные действия.

По его словам, возобновление диалога будет возможно лишь в том случае, если «США прекратят агрессию против России».

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«Конечно, мы готовы обсудить наше участие в договоре, но только при условии, что США прекратят агрессию против России. Агрессия заключается в том, что поставляют оружие ВСУ, оказывают методическую помощь», — добавил военный политолог.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что ожидать возобновления диалога с США по теме ДСНВ в ближайшее время будет трудно.