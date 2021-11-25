Политолог Перенджиев: НАТО готовит масштабную провокацию против России

Политолог Александр Перенджиев прокомментировал появление ракетного эсминца Arleigh Burke США в Черном море. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он уверен, что это часть масштабной провокации НАТО, которая не ограничится только Черным морем.

«Эти провокации будут иметь антироссийскую, антибелорусскую и антидонбасскую направленность», — рассказал Перенджиев.

Также он предположил, что таким образом НАТО попытается отвлечь внимание России от действий в Арктике.