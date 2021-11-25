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    25 ноября 2021, 22:18

    Политолог Перенджиев: НАТО готовит масштабную провокацию против России

    Дарья Морозова

    Политолог Александр Перенджиев прокомментировал появление ракетного эсминца Arleigh Burke США в Черном море. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Он уверен, что это часть масштабной провокации НАТО, которая не ограничится только Черным морем.

    «Эти провокации будут иметь антироссийскую, антибелорусскую и антидонбасскую направленность», — рассказал Перенджиев.

    Также он предположил, что таким образом НАТО попытается отвлечь внимание России от действий в Арктике.