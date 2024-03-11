Мир 11 марта 2024, 16:29 Политолог Перенджиев: «круговой обмен» ракетами для ВСУ — результат «теневых игр» канцлера Германии

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Военный политолог Александр Перенджиев прокомментировал информацию о «круговом обмене» ракетами для ВСУ со стороны Британии. Такое предложение стало результатом «теневых игр» канцлера Германии Олафа Шольца, выразил мнение эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

«Думаю, Шольцу объяснили последствия применения ракет Taurus по Крымскому мосту еще до утечки разговора офицеров ФРГ в СМИ, и теперь британцы пытаются провернуть схемы», — высказался специалист.

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По словам Перенджиева, техника может и не добраться до Украины. Есть вероятность, что британцы заберут себе переданные из Германии снаряды.