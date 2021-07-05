Политолог перечислил страны, которые должны войти в Совбез ООН

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия против включения в Совет безопасности ООН стран «коллективного Запада». Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с радио Sputnik перечислил страны, которые, по его мнению, следовало бы включить в организацию.

Ранее стало известно, что Германия намеревается стать постоянным членом Совета безопасности ООН. После этого Полянский заявил, что стран «коллективного Запада» в организации уже достаточно и туда следует включать другие развивающиеся страны.

«Мы делаем акцент на том, что любая реформа Совета Безопасности должна получить максимально широкое одобрение и привести к более сбалансированному составу Совбеза. Мы прямо высказываемся против увеличения в Совете Безопасности ООН числа государств „коллективного Запада“, которых там и так достаточно, — к ним относятся в том числе Германия и Япония», — сказал Полянский.

По мнению политолога Солонникова, Германия и Япония — это страны, которые находятся под влиянием США. Поэтому их включение в Совбез ООН по сути дает США два дополнительных голоса в Совете. По мнению Солонникова, в Совет следует включить другие страны, чтобы сделать его состав более разнообразным.

«Должен войти представитель Латинской Америки, например, Бразилия, представитель африканского континента, например, ЮАР. Должна быть представлена Индия, которая уже догнала Китай по численности населения. Должен быть представитель арабских стран — сильного сейчас игрока на международной арене. То есть должны быть представители регионов, а не просто представители стран, дружественных США», — сказал политолог.