Политолог перечислил промахи пресс-секретаря Белого дома на брифингах

Политолог Владимир Корнилов обсудил с «Царьградом» промахи, которые допускала на брифингах пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Специалист заметил, что «я уточню» — это один из самых частых ответов Псаки. По словам Корнилова, пресс-секретарь зачастую узнает о событиях в мире от представителей СМИ, которые сидят в зале.

«Что касается того, что Байден 50 лет готовился к встрече с Путиным… Возможно, он и готовился, а Псаки на это времени потратила меньше. Так же как и на подготовку к брифингу», — цитирует политолога «Утро.ру».

Он подчеркнул, что в случае с Псаки вопрос стоит не об уровне государства, а об уровне пресс-секретаря.

«Вы же помните и Белорусское море, и газ, который из Европы течет в Россию через Украину. Это же все была Псаки. Она не изменилась, она осталась той же», — констатировал эксперт.