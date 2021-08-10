Политолог ответил Украине на требования к России выплатить репарации за Крым

Политический эксперт Владимир Джаралла ответил на слова вице-премьера Украины Алексея Резникова о выплате репараций за Крымский полуостров. По его словам, украинские политики просто хотят привлечь к себе внимание бессмысленными заявлениями. Об этом рассказало радио Sputnik.

Джаралла отметил, что вся сфера деятельности Резникова связана с фейковыми новостями и фейковыми планами по возвращению того, что Украине не принадлежит. Причем такие заявления характерны для всей администрации украинского президента Владимира Зеленского и его партии.

Эксперт добавил, что именно в период нахождения в составе Украины Крым переживал не лучшие времена. А за последние годы, начиная с 2014-го, полуостров совершил огромный прыжок в плане модернизации и развития инфраструктурных проектов.