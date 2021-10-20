Политолог ответил на заявление главы штаба обороны Великобритании об исходящей от России угрозе

Политолог Владимир Брутер в разговоре с RT прокомментировал заявление начальника штаба обороны Великобритании, генерала Николаса Картера о том, что Россия и Китай якобы представляют «серьезную угрозу» для Великобритании. По мнению политолога, угроза скорее исходит от противоположной стороны.

«Россия и Китай никакой угрозой не являются, потому что не собираются Западу угрожать… Что касается агрессивной риторики и приближения военной инфраструктуры — всего этого нет. Это они угрожают России и Китаю», — считает Брутер.

Он добавил, что между странами есть разногласия по вопросам мировой политики, однако Россия намерена решать их «спокойно».