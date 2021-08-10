Политолог ответил на слова Блинкена о том, что США теряют лидерство

Политолог Александр Дудчак прокомментировал слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Россия и Китай пытаются дискредитировать США. Эти страны заявили, что Штаты теряют лидерство. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«США действительно теряют лидерство», — считает Дудчак.

По его словам, Штаты вынуждены признавать преимущества конкурентов. Эксперт уверен, что конкурентами являются и Китай, и Россия. При этом Штаты оценивают последнюю и как источник ресурсов.

«США привыкли паразитировать, проедать гораздо больше, чем зарабатывают, но никто не обещал их кормить пожизненно», — заключил он.