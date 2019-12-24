Политолог ответил на предположение «Нафтогаза»

Светов обратил внимание на позицию руководства государственной компании «Нафтогаз» и украинских чиновников на протяжении нескольких лет.

«Шантаж — это главное их оружие. Они шантажируют ЕС, говоря, что из-за России те могут утратить гарантированные поставки газа. Они шантажируют Россию, подавая иски во всевозможные суды. Они шантажируют украинское общество. И сейчас вдруг марево их шантажных угроз стало рассеиваться: Россия пошла на компромисс, подписаны соглашения. Мы никогда не нарушали своих обязательств. Мы продемонстрировали миру, что способны договариваться в самых сложных ситуациях, что мы в каких-то вещах даже готовы пойти на убытки ради того, чтобы выполнять свои обязательства», — подчеркнул политолог.

По его словам, для подобных предположений нет оснований.

Ранее исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко допустил, что Россия откажется от транзита газа, если Киев отзовет иски против «Газпрома».