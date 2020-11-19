Политолог отвел Байдену год на посту президента США
Политолог Дмитрий Суслов выразил уверенность, что у победителя президентской гонки в США Джо Байдена есть лишь один год на выполнение предвыборных обещаний. Об этом сообщили «Дни.ру».
По мнению специалиста, через два года республиканцам удастся взять реванш на промежуточных выборах в Палату представителей. При президенте-демократе и республиканском большинстве в Палате представителей вероятно двоевластие, что чревато сложностями при принятии законопроектов.
Таким образом, по словам Суслова, у Байдена есть всего год, чтобы провести все обещанные реформы. За такой короткий срок все сделать не получится, поэтому, по всей видимости, ставка будет сделана на одно направление.
«Возможно, по миграции или расовому вопросу», — предположил политолог.