Политолог отвел Байдену год на посту президента США

По мнению специалиста, через два года республиканцам удастся взять реванш на промежуточных выборах в Палату представителей. При президенте-демократе и республиканском большинстве в Палате представителей вероятно двоевластие, что чревато сложностями при принятии законопроектов.

Таким образом, по словам Суслова, у Байдена есть всего год, чтобы провести все обещанные реформы. За такой короткий срок все сделать не получится, поэтому, по всей видимости, ставка будет сделана на одно направление.

«Возможно, по миграции или расовому вопросу», — предположил политолог.