Политолог оценила возможные последствия для Франции в случае победы Ле Пен на выборах

Политический обозреватель Международного евразийского движения Дарья Платонова рассказала порталу Pravda.Ru, что ждет Францию в случае победы на президентских выборах Марин Ле Пен.

Платонова напомнила о словах французского социолога Эмманюэля Тодда о том, что во Франции осталось 5-10 лет спокойного существования, после чего в стране произойдет революция.

«Когда накапливается критическое количество проблем, связанных и с экономикой, и с поиском идентичности (то есть недовольство и в левом, и в правом фронте), тогда происходит революция», — заметила специалист.

По ее мнению, если у Ле Пен получится выиграть президентскую гонку, тогда в стране все может измениться.

«Тем более Ле Пен не раз говорила о необходимости выхода из Евросоюза, пересмотра отношений с ним. Такой романтизм свойственен французскому народу, который не раз менял историю Франции, поворачивал ее по-другому пути», — добавила собеседница издания.