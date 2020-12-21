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    21 декабря 2020, 15:21

    Политолог оценил закрытие границ стран Европы как «месть» Великобритании

    Полина Петрова

    Гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политтехнолог Сергей Маркелов объяснил, может ли закрытие границ стран Европы быть способом «отомстить» Великобритании за Brexit, пишет сайт «Политика сегодня».
    Политолог оценил закрытие границ стран Европы как «месть» Великобритании

    Накануне стало известно о появлении новой разновидности коронавируса вируса, которая за несколько дней распространилась по Большому Лондону и Юго-Восточной Англии. После этого ряд стран Европейского союза (ЕС) заявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.

    По мнению Маркелова, у Германии, Италии, Болгарии, Нидерландов, Франции и Ирландии нет намерения прекратить сообщение с Британией в отместку за выход страны из Европейского союза. Специалист уверен, что ЕС вводит элементарные меры предосторожности.

    «С весны [2020 года], когда началась пандемия, рейтинги руководителей европейских государств сильно упали. И сейчас главная задача для них — показать свою эффективность, то есть максимально уменьшить прирост больных коронавирусом», — пояснил эксперт.

    Он заключил, что закрытие границ для Великобритании является попыткой взять ситуацию под контроль.