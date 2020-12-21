Политолог оценил закрытие границ стран Европы как «месть» Великобритании

Накануне стало известно о появлении новой разновидности коронавируса вируса, которая за несколько дней распространилась по Большому Лондону и Юго-Восточной Англии. После этого ряд стран Европейского союза (ЕС) заявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.

По мнению Маркелова, у Германии, Италии, Болгарии, Нидерландов, Франции и Ирландии нет намерения прекратить сообщение с Британией в отместку за выход страны из Европейского союза. Специалист уверен, что ЕС вводит элементарные меры предосторожности.

«С весны [2020 года], когда началась пандемия, рейтинги руководителей европейских государств сильно упали. И сейчас главная задача для них — показать свою эффективность, то есть максимально уменьшить прирост больных коронавирусом», — пояснил эксперт.

Он заключил, что закрытие границ для Великобритании является попыткой взять ситуацию под контроль.