Предложение Вашингтона о наращивании военной и экономической поддержке Украины сочли пиаром. В США стараются нажиться на происходящем и воспринимают все как игру.

Заявление заместителя советника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха насчет дальнейшей помощи Украине оценил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Его слова привел РЕН ТВ.

«Все советники, которые делают такие громкие заявления, будут забыты. Для них это игра и нажива, бесконечный пиар и, я бы сказал, шоубиз», — подчеркнул Мартынов.

По его мнению, президент США Джо Байден и администрация Белого дома пытаются «дать взятку» американскому ВПК, чтобы его представители не поддерживали республиканцев на осенних промежуточных выборах и выразили поддержку Демократической партии.

Затея демократов, предположил политолог, провалится, и «Белый дом полетит в трубу». Мартынов пообещал, что Россия с союзниками сделают все возможное для привлечения США к ответственности за поставки оружия на Украину.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сегодняшнее американское руководство не уважают и не боятся в мире. Это якобы стало причиной самого опасного момента в истории.