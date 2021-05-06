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    06 мая 2021, 17:30

    Политолог оценил заявление Зеленского о поддержке США суверенитета Украины

    Дарья Морозова

    Политолог Иван Мезюхо прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что США поддерживает суверенитет его страны. Об этом сообщил RT.

    Он считает, что никакой поддержки на самом деле нет. Также он уверен, что «если бы действительно США хотели мира в этой стране, они бы принудили Киев к выполнению Минских соглашений».

    «Однако в последнее время мы наблюдаем ярое нежелание Киева выполнять Минские соглашения и якобы желание украинской стороны подключить США к нормандскому формату», — заключил Мезюхо.