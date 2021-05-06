Политолог оценил заявление Зеленского о поддержке США суверенитета Украины

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что США поддерживает суверенитет его страны. Об этом сообщил RT.

Он считает, что никакой поддержки на самом деле нет. Также он уверен, что «если бы действительно США хотели мира в этой стране, они бы принудили Киев к выполнению Минских соглашений».

«Однако в последнее время мы наблюдаем ярое нежелание Киева выполнять Минские соглашения и якобы желание украинской стороны подключить США к нормандскому формату», — заключил Мезюхо.