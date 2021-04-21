Политолог оценил возможность улучшения отношений между США и РФ

Возможность улучшения отношений между США и Россией после двусторонней встречи лидеров двух стран прокомментировал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок. Об этом сообщила Pravda.Ru.

«Мне кажется, здесь личные отношения как раз отсутствуют. Может быть, в данном случае это неплохо, потому что многие в 2016 году говорили, что между Трампом и Путиным есть какая-то взаимная симпатия и это выльется в нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном. Потому что считалось, что при Обаме было совсем дно, что хуже быть не может», — заявил эксперт.

Он также добавил, что Трамп был единственным кандидатом, который называл Россию партнером, а не врагом. Байден же сейчас общается с Москвой с позиции силы, как это обещал когда-то Трамп, заключил Бышок. Он посчитал, что эта встреча может состояться.