Политолог оценил возможность госпереворота в Турции

С попытки государственного переворота в Турции прошло пять лет, однако в стране до сих пор проходят волны арестов. Директор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал текущую политическую ситуацию в Турции и рассказал, может ли в этой стране произойти госпереворот. Об этом сообщила Рrаvdа.Ru.

«Попытка государственного переворота в Турции возможна, поскольку у страны большая история государственных переворотов, причем как успешных, так и неудачных. Действительно, после неудачной попытки государственного переворота 2016 года была очень большая чистка. Речь идет о сотнях тысяч арестованных. Правда, 90% из них уже на свободе давно», — пояснил эксперт.

Он отметил, что чистка проходила в стране на всех уровнях: начиная от системы образования и заканчивая судами. Однако от либералов, которые контролируют сейчас крупнейшие города, избавиться не получилось. По его мнению, сейчас в стране происходит разлом на либералов и умеренных исламистов.