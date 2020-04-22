Политолог оценил возможность голода «библейских масштабов»

«Понятно, что цель этих прогнозов — обратить внимание на остроту проблемы. Эта угроза в начале весны в Северном полушарии, когда проводятся сельскохозяйственные работы, закладываются основы будущего урожая, настораживает всех, кто связан с мировым аграрным рынком. Думаю, что привлечение внимания к этой теме связано с временем года и тем, что до сих пор нельзя сказать, что эпидемия подошла к своему пику. Поэтому тревога оправдана», — отметил Игорь Шатров.

Он считает, что все зависит от того, как будет развиваться ситуация в странах, которые являются крупнейшими сельхозпроизводителями.

Ранее Дэвид Бизли предрек человечеству массовый голод из-за пандемии коронавируса. Чтобы его избежать, необходимо обеспечить миру продовольственную безопасность. Проблемы могут начаться уже через несколько месяцев.