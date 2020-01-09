    09 января 2020, 14:43

    Политолог оценил усилия США по противодействию запуску российских газопроводов

    Ирина Нагайникова

    В среду 8 декабря состоялось официальное открытие газопровода «Турецкий поток». Политолог, публицист, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень назвал это принципиальным успехом России. Об этом сообщило радио Sputnik.

    «Усилия Соединенных Штатов по прессингу как „Турецкого потока“, так и „Северного потока-2“ в каком-то смысле даже удивляют, — отметил Бень. — США не стесняются оказывать беспрецедентное давление экономического характера для достижения своих целей. В Соединенных Штатах принимаются законы, нацеленные на достижение американского доминирования в поставках газа в Европу, открыто декларируется желание вытеснять конкурентов американского сжиженного газа… И все же российский газ пошел в Европу через Турцию: „Турецкий поток“ — это очень серьезный, принципиальный успех».

    На торжественной церемонии открытия газопровода в Стамбуле присутствовали президенты России, Турции и Сербии (Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Вучич), а также премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

    Ранее ИА Nation News привело слова члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича о колоссальном политическом значении запуска «Турецкого потока», «хотя проект и чисто экономический».

    «Это реальный прорыв и российской экономики, и российской дипломатии, способствующий росту авторитета РФ. При этом все понимают, что „Турецкий поток“ не последний запускаемый в этом году газопровод. Еще будет „Северный поток — 2“, и остановить этот процесс, как показывает жизнь, американцам не удается, а это значит, что Россия, если пока и не доминирует, то уже приобрела значительно более сильный авторитет, несмотря на все эти информационные войны, которые США активно ведут против нас в течение последних пяти лет», — заявил сенатор.

    С 1 января 2020 года российский газ начал поступать в Болгарию, с 5 января — в Грецию и Северную Македонию.

    Газопровод «Турецкий поток» представляет собой две нити: для турецких потребителей и для стран юга и юго-востока Европы. Мощность каждой из них составляет 15,75 миллиарда кубометров газа в год.

    Напомним, в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства на 2020 год. Он предусматривает санкции против газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2».

    Ранее 360 писал о последствиях для Украины от запуска «Турецкого потока».