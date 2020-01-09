Политолог оценил усилия США по противодействию запуску российских газопроводов

«Усилия Соединенных Штатов по прессингу как „Турецкого потока“, так и „Северного потока-2“ в каком-то смысле даже удивляют, — отметил Бень. — США не стесняются оказывать беспрецедентное давление экономического характера для достижения своих целей. В Соединенных Штатах принимаются законы, нацеленные на достижение американского доминирования в поставках газа в Европу, открыто декларируется желание вытеснять конкурентов американского сжиженного газа… И все же российский газ пошел в Европу через Турцию: „Турецкий поток“ — это очень серьезный, принципиальный успех».

На торжественной церемонии открытия газопровода в Стамбуле присутствовали президенты России, Турции и Сербии (Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Вучич), а также премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Ранее ИА Nation News привело слова члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича о колоссальном политическом значении запуска «Турецкого потока», «хотя проект и чисто экономический».

«Это реальный прорыв и российской экономики, и российской дипломатии, способствующий росту авторитета РФ. При этом все понимают, что „Турецкий поток“ не последний запускаемый в этом году газопровод. Еще будет „Северный поток — 2“, и остановить этот процесс, как показывает жизнь, американцам не удается, а это значит, что Россия, если пока и не доминирует, то уже приобрела значительно более сильный авторитет, несмотря на все эти информационные войны, которые США активно ведут против нас в течение последних пяти лет», — заявил сенатор.

С 1 января 2020 года российский газ начал поступать в Болгарию, с 5 января — в Грецию и Северную Македонию.

Газопровод «Турецкий поток» представляет собой две нити: для турецких потребителей и для стран юга и юго-востока Европы. Мощность каждой из них составляет 15,75 миллиарда кубометров газа в год.

Напомним, в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства на 2020 год. Он предусматривает санкции против газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2».

Ранее 360 писал о последствиях для Украины от запуска «Турецкого потока».