Политолог оценил текущее противостояние США и Ирана

«США продолжают давить, и весьма активно, на позиции Ирана на Ближнем Востоке. Иран попал в жесточайшие клещи: с одной стороны — всевозможные санкции, которые наложили США, а с другой стороны — чрезмерно высокая степень инфекции. В такой ситуации США все равно продолжают давить на Иран, надеясь, что внутри вспыхнет революция, которая сметет неугодный для США режим, и к власти придут проамерикански настроенные управленцы. Но все потуги США, к великому для них сожалению, не приносят успеха», — заметил Кошкин.

Политолог уточнил, что Иран показал свою силу и готов ответить Соединенным Штатам.

«Инцидент, который произошел в начале этого года, когда (президент США Дональд) Трамп принял решение об уничтожении третьего человека в Иране (генерала КСИР) Касема Сулеймани, и ответная пощечина со стороны Тегерана продемонстрировала силу духа и желание Ирана противостоять на равных США. А самое страшное для США — они объединяют вокруг себя государства, которые также недовольны американской политикой», — заверил Кошкин.

По его словам, «противостояние обостряется».