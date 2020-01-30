Политолог оценил статью польского историка о российском «вмешательстве» в выборы президента
В польском журнале вышла статья профессора-историка Михала Войновского о том, что Москва может вмешаться в выборы президента в Польше весной 2020 года. Автор уверен, что таким образом Россия якобы хочет дестабилизировать страну. Участник Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько назвал эту теорию абсурдной. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».
По данным НСН, Безпалько считает, что «чем больше пытаешься искать логику в обвинениях Запада, тем более абсурдными они становятся».
«Подобные заявления в Польше вполне ожидаемы — это виток антироссийской информационной войны, раскручиваемый по классическому сценарию США», — заявил политолог.
Также он добавил, что после выборов скорее всего появится информация, будто Россия «„повлияла на итоги“ посредством хакеров, информационных атак и прочего набора из методичек Вашингтона».