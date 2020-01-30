Политолог оценил статью польского историка о российском «вмешательстве» в выборы президента

По данным НСН, Безпалько считает, что «чем больше пытаешься искать логику в обвинениях Запада, тем более абсурдными они становятся».

«Подобные заявления в Польше вполне ожидаемы — это виток антироссийской информационной войны, раскручиваемый по классическому сценарию США», — заявил политолог.

Также он добавил, что после выборов скорее всего появится информация, будто Россия «„повлияла на итоги“ посредством хакеров, информационных атак и прочего набора из методичек Вашингтона».