Политолог оценил слова Тимошенко о «трагической ошибке» жителей Украины

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук оценил слова главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о «трагической ошибке» украинцев.

Накануне она заявила, что неверным шагом жителей страны был выбор действующей власти. По ее словам, есть возможность исправить ошибку, так как в этом году в стране пройдут региональные выборы.

Форманчук отметил, что с высказыванием Тимошенко можно согласиться только частично.

«Тимошенко в своей оппозиционности бывает очень жесткой и реалистичной в оценках. Действительно, выбор власти, Зеленского, выбор, как она сказала, „правительства невежд“ были ошибкой. С этим можно согласиться, здесь предмета для спора нет», — процитировало специалиста радио Sputnik.

Также он заметил, что утверждения политика являются предвыборными. Как подчеркнул заместитель председателя, действия Тимошенко стали крайне предсказуемыми. Форманчук напомнил, что она сама была частью украинской власти в разных ипостасях. По причине этого на ней также лежит доля ответственности за нынешнюю ситуацию в стране.