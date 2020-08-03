Политолог оценил слова Тимошенко о «трагической ошибке» жителей Украины
Накануне она заявила, что неверным шагом жителей страны был выбор действующей власти. По ее словам, есть возможность исправить ошибку, так как в этом году в стране пройдут региональные выборы.
Форманчук отметил, что с высказыванием Тимошенко можно согласиться только частично.
«Тимошенко в своей оппозиционности бывает очень жесткой и реалистичной в оценках. Действительно, выбор власти, Зеленского, выбор, как она сказала, „правительства невежд“ были ошибкой. С этим можно согласиться, здесь предмета для спора нет», — процитировало специалиста радио Sputnik.
Также он заметил, что утверждения политика являются предвыборными. Как подчеркнул заместитель председателя, действия Тимошенко стали крайне предсказуемыми. Форманчук напомнил, что она сама была частью украинской власти в разных ипостасях. По причине этого на ней также лежит доля ответственности за нынешнюю ситуацию в стране.