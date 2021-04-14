Политолог оценил слова Пашиняна о военном союзе РФ с Арменией

Заместитель директора Института Востоковедения РАН Александр Скаков оценил слова премьер-министра Никола Пашиняна о военном союзе с Россией, написал сайт kp.ru.

Накануне Пашинян отметил, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией. Он подчеркнул, что нападение на Армению означает нападение на РФ. По словам Скакова, такое заявление является обоснованным.

«О том, что Россия по существующим двусторонним соглашениям должна будет выступить на защиту Армению, если на нее нападут — это, собственно, было известно. И, отмечу, тут нет ни слова про Нагорный Карабах. Военный же союз у России с Арменией уже по имеющимся договорам существует», — уточнил политолог.