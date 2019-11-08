Политолог оценил роль Гренландии для США

«Очевидно, что природные богатства Гренландии для США весьма важны, особенно на фоне прогнозируемых трудностей со снабжением мира пресной водой. Но геостратегическая роль этого северного острова — попытка использовать его против нашей страны — выглядит сейчас куда важнее», — отметил Владимир Соловейчик.

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По информации ИА Nation News, эксперт верит, что Дания не сделает остров полигоном для демонстрации американской военной мощи. По его словам, США может проводить в Гренландии испытания нового оружия, что погубит природу острова.

«Для противодействия этому необходима активная общественная кампания — и не только в Дании и Гренландии, по всему миру. Общественное мнение должно заставить датские власти отказать Трампу в его опасных планах», — заявил Соловейчик.

Ранее депутат парламента Гренландии от центристской партии «Налерак» Пеле Броберг заметил, что президент США Дональд Трамп будет лучше защищать интересы жителей. Он призвал обсудить с ним продажу острова.