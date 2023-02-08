Мир 08 февраля 2023, 17:06 Политолог оценил риски вступления Финляндии в НАТО без Швеции

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Доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат политических наук Александр Коньков обсудил с «Известиями» возможность вступления Финляндии в Североатлантический Альянс без Швеции.

Коньков заметил, что финскому руководству нужны «плюшик», которые они смогут «продать» своему населению в обмен на вхождение государства в состав военного блока.

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«Изначально Финляндия и Швеция говорили, что будут совместно двигаться в НАТО, но сегодня членство в НАТО для обеих стран является углем, который достали из огня, и они начинают перекидывать его друг другу, так как риски такого изменения геополитического статуса труднопрогнозируемые даже в текущей ситуации», — разъяснил специалист.

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Он добавил, что финны рискуют больше, чем шведы, поскольку у них протяженная граница с Россией.

«В этом смысле достаточно миролюбивые и спокойные финны, наверное, просто не владеют пока в полной мере информацией о тех рисках и угрозах, с которыми они столкнутся в случае вхождения в НАТО», — предположил собеседник издания.