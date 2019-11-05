Политолог оценил риски России при прекращении транзита газа на Украину

По мнению эксперта, Украина действительно готова к прекращению транзита газа с Россией. При этом значительных потерь у обеих стран не будет, считает Сергей Марков. Однако у России могут возникнуть трудности.

«Сейчас режим в Украине во многом зависит от США. Вместе они ведут максимально жесткую политику в отношении России. И возможно, они специально провоцируют конфликт насчет поставок газа из России в Евросоюз (ЕС), чтобы США смогли заместить российский газ на европейском рынке», — отметил Марков.

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Сергей Марков подчеркнул что, Украина может сделать условия контракта по транзиту газа на долгий срок более жесткими для России. В таком случае «Газпрому» необходимо оплачивать недопоставку газа Украине. Если же Россия отвергнет такой договор, то поставка газа в Евросоюз сократится. По словам политолога, Россия еще не обладает достаточными мощностями для выполнения обязательств перед Европой из-за незаконченной ветки «Северный поток-2».

Он также добавил, что рейтинг надежности «Газпрома» как поставщика может упасть. Тогда отношениям России и ЕС грозит кризис.

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил о готовности к прекращению транзита газа из России.